“Puliamo Piacenza” arriva a Castel San Giovanni domenica 17 ottobre

Castel San Giovanni ospiterà domenica 17 ottobre “Puliamo Piacenza”. La città capoluogo di vallata ospiterà il sesto appuntamento dell’iniziativa tramite cui Editoriale Libertà con Legambiente, Plastic Free e Iren mirano a sensibilizzare i piacentini alla cura degli ambienti in cui vivono. La zona prescelta dall’amministrazione comunale, che dà il patrocinio all’iniziativa, è via Rossetti. “Si tratta – dice il sindaco Lucia Fontana – di una zona circoscritta che pur sorgendo nel mezzo di una zona residenziale, risulta comunque leggermente nascosta”. Proprio per questo motivo via Rossetti è invasa da rifiuti di ogni genere. Domenica mattina il ritrovo è alle 10 in via Rossetti e poi, guanti e ramazza alla mano, i volontari daranno una ripulita all’intera area.

