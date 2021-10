Belvedere, conclusa la riqualificazione dei marciapiedi: “Più decoro”

Oltre seimila metri quadrati di marciapiedi sono stati riasfaltati nel quartiere Belvedere di Piacenza. Ne dà notizia l’amministrazione comunale, a conclusione della tranche di interventi di riqualificazione che ha interessato le vie Puccini, Cristalli, Bozzini, Cilea, Zandonai, Zanella, Castagna, Perosi, Arrigoni, Burali, De Balestrini, Mascagni, Toscanini, Ponchielli, Emmanueli e un tratto di via Bardetti.

“La cattiva o assente manutenzione del passato – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi – e soprattutto la presenza sui marciapiedi di un tipo di alberature con radici a ramificazione molto ampia, che hanno provocato diversi danni, avevano reso i marciapiedi quasi inutilizzabili o comunque a tratti pericolosi per il transito di pedoni e carrozzine. L’intervento realizzato oltre a riqualificare la zona anche da un punto di vista di decoro urbano, risolve diverse situazioni di pericolo, come ad esempio di fronte alla scuola Pezzani in via Emmanueli, dove il marciapiede è stato completamente rifatto”.