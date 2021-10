Roncaglia, l’ex scuola diventa centro prelievi e sede ricreativa: ok dalla giunta

L’ex scuola di Roncaglia diventerà un punto di accesso per esami del sangue e un luogo per attività associative e ricreative. Sono queste le opere approvate dalla Giunta Barbieri, che verranno realizzate nell’ambito del piano di iniziativa privata “Mandelli”. Il tutto per un valore dell’intervento di 250mila euro che si aggiungono ai circa 150mila euro di interventi viari.

“Dopo un’approfondita fase di consultazione con gli abitanti della frazione, nonché con le associazioni già attive nella stessa, volta ad individuare e definire in maniera concertata le opere che meglio potessero rispondere ai bisogni espressi dagli abitanti, abbiamo individuato per l’ex scuola di Roncaglia queste due funzioni, un punto prelievi e un luogo per la convivialità e l’associazionismo, come le più indicate, utili e attese – spiega l’assessore all’urbanistica Erika Opizzi – Questo intervento si aggiunge alle opere viarie già previste nella convenzione stipulata con il privato e portano gli interventi e le opere che verranno realizzate a favore di Roncaglia a un totale di circa 400 mila euro, dando ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’Amministrazione riserva alle necessità delle nostre frazioni e a garantire servizi e socialità per gli abitanti”.

L’intervento sull’ex scuola di Roncaglia prevede prima di tutto una verifica della sicurezza sismica dell’edificio con la previsione di eventuali adeguamenti, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, di proprietà del Comune di Piacenza, al fine della realizzazione di un punto di accesso prelievi ematici e attività associative/ricreative. L’intervento dovrà altresì essere rivolto a garantire la fruibilità dello spazio esterno di pertinenza dell’immobile e delle relative attrezzature (giochi infanzia).

STRADE – Per quanto riguarda, invece, le opere viarie a Roncaglia e in località “I Dossi di Roncaglia” al fine di migliorare la viabilità e la percorrenza sia dal punto di vista carrabile, sia dal punto di vista ciclo-pedonale, si prevede, in particolare: la realizzazione della tombinatura di un tratto di canale a cielo aperto, allargamento della piattaforma stradale, con sistemazione della segnaletica orizzontale e sistemazione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali lungo la SP10R lato sud all’interno dell’abitato di Roncaglia. La sistemazione della banchina stradale con sistemazione della segnaletica orizzontale e sistemazione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali lungo la SP10R lato nord all’interno dell’abitato di Roncaglia e, infine, il ridisegno dell’intersezione tra Via Solenghi, Via Calpurnia e Strada alla Volpara, in località “I Dossi”, con allargamento della sede stradale, sistemazione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, tracciamento della segnaletica orizzontale.