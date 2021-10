Scontro tra due auto in zona Caorsana, tre persone rimangono ferite

Scontro fra due auto nel quartiere industriale della Caorsana. Tre persone sono rimaste ferite. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 ottobre. L’incidente, le cui causa sono al vaglio della polizia locale, è avvenuto intorno alle 14 all’incrocio tra via Orsi e via dei Dossarelli. Sul posto è accorsa un’autoambulanza della Croce Bianca. Fortunatamente le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato soltanto lievi ferite, ricevendo le prime medicazioni sul posto per poi essere trasportate all’ospedale. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

© Copyright 2021 Editoriale LibertĂ