Ponte di Po: scontro fra tre auto, due i feriti. Strada chiusa e traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre sul ponte di Po tra Piacenza e San Rocco al Porto. Si è trattato di uno scontro fra tre auto. Due le persone rimaste ferite, una in modo lieve e un’altra in modo più serio. La seconda è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Parma.

In base a una prima ricostruzione, una Fiat Punto che viaggiava in direzione Piacenza si è scontrata con una Ford Puma che viaggiava in direzione San Rocco. La Punto in testacoda si è poi schiantata contro un’Audi A2 finita a sua volta contro il guard rail.

Per consentire i rilievi e i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico con pesanti ripercussioni sulla circolazione in città nell’ora di punta.

Dei rilievi si è occupata la polizia stradale mentre la polizia locale ha regolato il traffico.