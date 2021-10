Da attrici a matematiche: parte un ciclo di incontri dedicato alle donne

Attrici, ballerine, fisiche, matematiche, economiste, storiche dell’arte, disegnatrici, inventrici. Rivoluzionarie, per questo spesso taciute. Pensanti, per questo temute. Sono le donne protagoniste del calendario di appuntamenti che il Centro Culturale Italo-Tedesco – in collaborazione con Fondazione di Piacenza-Vigevano e il Goethe Institut – hanno in programma per il mese di novembre e dicembre: “Le Donne Che Pensano Sono Pericolose”, un ampio ciclo di video, concerti, reading e incontri virtuali per ripercorrere le esistenze di donne che si sono opposte in modi diversi alle misure a loro imposte, “dalla situazione storica o politica”, e hanno lasciato un segno nell’arte, nella letteratura, nella politica e nella cultura.

La rassegna – presentata in conferenza alla presenza dell’ideatrice Milena Tibaldi, la giornalista Eleonora Bagarotti, la consigliera della Fondazione Piacenza Vigevano Noemi Perrotta e le attrici Carolina Migli Bateson e Silvia Zanicchi – si propone di ridare voce attraverso quelle che Eugenio Montale chiamava le “interviste immaginarie”, a donne spesso taciute e messe in secondo piano, “ma che si sono imposte nella società – spiega Tibaldi – senza utilizzare la forza, ma con molta grinta interiore, fascino, conoscenza e intelligenza”.

Gli appuntamenti settimanali si divideranno in incontri in presenza e incontri in diretta streaming.

Calendario eventi