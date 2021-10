Green pass obbligatorio al lavoro: dal 15 ottobre 6.400 tamponi nelle farmacie

Sono circa 6.400 i tamponi effettuati dai cittadini nelle farmacie piacentine dal 15 ottobre. Il dato è stato analizzato al tavolo di monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni del decreto legge 127/2021 che ha previsto, tra gli altri, l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. All’incontro, coordinato dalla prefettura, hanno partecipato i rappresentanti dell’Ausl, dell’Ordine dei farmacisti, di Federfarma, dell’Inps e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Sono stati analizzati i dati forniti dall’Asl delle somministrazioni delle prime dosi di vaccino che dal 15 al 24 ottobre sono state 2.508: 765 prime dosi nel fine settimana del 16-17 ottobre mentre nello scorso weekend 291, e quelli aggregati delle assenze per malattia forniti da Inps per i quali si è convenuto di effettuare un’analisi nel medio periodo.

“Si è preso atto che le criticità verificatesi nella scorsa giornata di domenica – si legge nella nota – in ragione dell’afflusso di utenti alle tre farmacie di turno del capoluogo, sono state superate grazie alla disponibilità di Federfarma, dell’Ordine dei Farmacisti e di farmacisti del territorio che, con sollecitudine e sensibilità, hanno deciso di effettuare aperture suppletive nei giorni festivi, ai fini dell’effettuazione dei test rapidi antigenici nasali per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla popolazione, nei giorni ed orari specificati, a supporto di quelle già in turno fino ad almeno il 5 dicembre”

Il prefetto e tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di proseguire nella campagna di sensibilizzazione vaccinale e sul rispetto della normativa del green pass, rispettivamente antidoto e strumento per limitare e contenere la diffusione del contagio e per favorire la piena ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto della salute propria e della collettività, perché si possa guardare avanti con cauto ottimismo e, soprattutto, limitare il rischio di nuove perdite di vite umane e prevenire nuove chiusure di attività

Per evitare code e assembramenti, è fortemente consigliata la prenotazione del tampone contattando direttamente la Farmacia scelta, la cui lista è consultabile sul sito di Federfarma Piacenza.

Nel frattempo proseguono i controlli predisposti dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo. Dal 18 al 24 ottobre 2021 – le forze di polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 474 servizi con l’impiego di 951 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate dalle 1252 persone e 32 attività o esercizi commerciali. All’esito dei controlli è stata sanzionata una persona.

Nell’ultimo fine settimana sono state controllate 322 persone e 5 attività o esercizi commerciali.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata del 24 ottobre 2021, sono state controllate 155.237 persone e 8.672 esercizi commerciali: sono state sanzionate 4.335 persone e 98 esercizi commerciali.

Nella mattinata odierna, si è tenuta una seconda riunione del tavolo di monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 127/2021 che ha previsto, tra l’altro, l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.