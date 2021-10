Valentina si racconta attraverso la fotografia: i suoi scatti in mostra a Modena

Rendere indelebile il ricordo di un’esperienza. Imprimere sulla carta momenti di vita ed emozioni. Esprimere se stessa attraverso le immagini. Per Valentina Colombo, studentessa piacentina del Liceo Artistico, la fotografia rappresenta tutto questo: il poter raccontare qualcosa di sé stando dietro all’obiettivo della macchina fotografica. E le sue emozioni sono arrivate anche alla giuria del “Premio Davide Vignali” che l’ha scelta per rappresentare l’Emilia Romagna alla mostra che si è aperta l’8 ottobre a Modena. Sono stati 80 i giovani talenti che hanno partecipato alla call lanciata da FMAV per l’edizione 2020/21 provenienti dagli istituti scolastici di tutta la regione. Oltre ai vincitori, Valentina è stata selezionata, insieme ad altri otto studenti, per esporre i propri scatti. Valentina ha immortalato la grazia e l’eleganza di Alice: “Vederla muoversi e alzarsi sulle punte – spiega Valentina – mi ha convinto che potesse essere il soggetto giusto. E’ stato emozionante.

GUARDA L’INTERVISTA DI MARZIA FOLETTI