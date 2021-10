Scontro all’alba tra due auto a Podenzano. Due feriti trasportati all’ospedale

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, sabato 30 ottobre, in via Barabaschi a Podenzano. Lungo la strada che costeggia il cimitero, due auto si sono scontrate violentemente. Una di queste, in seguito al forte impatto, è finita con la parte anteriore nel canale a lato della carreggiata. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, subito soccorse da un’ambulanza della Pubblica assistenza di San Giorgio e dalla Croce Bianca di Piacenza. Stando alle prime informazioni raccolte i feriti, trasportati all’ospedale di Piacenza, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà