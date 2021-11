Scuola, in arrivo un nuovo protocollo: classe in quarantena con tre positivi

In arrivo un nuovo protocollo Covid per la scuola: sarà approvato tra oggi e domani dal governo. L’obiettivo è di limitare al minimo la didattica a distanza, attraverso un nuovo meccanismo per la quarantena: l’isolamento degli alunni – stando alle indiscrezioni – dovrebbe scattare solo in caso di tre persone positive in una classe, e non più dopo una sola positività. E a disporre la sospensione delle lezioni in presenza non saranno più i presidi, ma le autorità sanitarie. I dettagli saranno specificati nelle prossime ore.

