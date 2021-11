Lavoratori in difficoltà: sabato inaugura la casa intitolata a don Camminati

Il sogno diventa realtà: è in programma sabato 6 novembre alle 15.30, l’inaugurazione della “Casa di Accoglienza” per lavoratori in difficoltà.

La struttura è intitolata a don Paolo Camminati, il parroco di Nostra Signora di Lourdes di Piacenza, morto lo scorso anno a causa del Covid a soli 53 anni, che desiderava realizzare la struttura di accoglienza.

Ad inaugurare la struttura sarà il vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto.