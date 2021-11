Terza età, il calendario di novembre con le iniziative organizzate dal Comune

Si apriranno lunedì prossimo, 8 novembre, le iscrizioni per le prossime iniziative riservate alla terza età organizzate dall’ufficio attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

Nelle mattine di giovedì 11 e martedì 16 novembre sono in programma due visite guidate alla scoperta del “Farnese segreto”. I partecipanti potranno visitare ambienti normalmente non accessibili al pubblico e conoscere scorci di vita quotidiana di chi un tempo animava le stanze del prestigioso palazzo monumentale. Il percorso richiede un certo impegno fisico, quindi per chi avesse difficoltà, problemi motori o cardiaci e per le persone non in grado, per qualsiasi ragione, di affrontare la salita è stato realizzato un percorso alternativo con un video che illustra gli spazi di più difficile accesso. Sono consigliate scarpe comode. Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 8 novembre. Per partecipare sono necessari Green pass e mascherina. In caso di adesioni superiori ai posti disponibili, la visita (per soddisfare tutte le richieste) verrà riproposta.

Gli appuntamenti per la terza età proseguono lunedì 15 novembre con l’interessante approfondimento “Leonardo e il suo tempo” a cura di Riccardo Golini. La lectio su Leonardo da Vinci si svolgerà al seminario vescovile di via Scalabrini: i visitatori verranno accompagnati in un affascinante viaggio culturale sulla storia del Maestro, cogliendone gli aspetti umanistici. Prenotazione obbligatoria all’evento (gratuito) a partire da lunedì 8 novembre. Per poter partecipare alle visite è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724/2743 dalle 8.30 alle 12.30 fino a esaurimento posti.

Le iniziative, riservate ai residenti del Comune di Piacenza, sono organizzate nel rispetto delle normative anti Covid. L’ufficio attività socio-ricreative fa inoltre sapere che le prossime iniziative per la terza età in programma nella seconda metà del mese includono nuove visite guidate all’archivio di Stato e una gita fuori porta sulle colline parmensi.