Castello, il Ministero non finanzia il nuovo asilo nido. Lo farà il Comune

Niente finanziamenti per il nuovo asilo nido di via Duse a Castel San Giovanni. Il Comune non rinuncia però al progetto e stanzia, di tasca propria, i due milioni di euro necessari. Cadono le speranze di veder finanziare la metà del milione e 800 mila euro necessari alla costruzione di un nuovo nido lungo via Duse. Il progetto del Comune di Castel San Giovanni non è infatti tra quelli ammessi a finanziamento dai Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione. L’ente pubblico locale, nonostante questo, ha deciso di mettere l’intera somma e di aggiungere altri 250mila euro per una fattoria didattica a servizio dei bambini, per un totale di oltre 2 milioni di euro.

