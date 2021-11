Chi è stato in Irlanda sicuramente non ha perso l’occasione per visitare le cliffs of Moher, le imponenti scogliere nella costa sud-ovest, meta imperdibile per migliaia di turisti. Nel Piacentino c’è un panorama che richiama le cliffs…lo scoprirete nel quinto episodio di “Pensieri in quota”, il podcast di Nicoletta Marenghi

© Copyright 2021 Editoriale Libertà