Domani in San Francesco messa in ricordo dei caduti dell’Arma dei carabinieri

Una messa in ricordo dei caduti in servizio nell’Arma dei carabinieri sarà celebrata domani, 6 novembre, alle 10 del mattino alla basilica di San Francesco di piazza Cavalli. Come ogni anno, la sezione di Piacenza dell’Associazione nazionale carabinieri, ha preso l’iniziativa di commemorare militari dell’Arma deceduti in servizio e in congedo, ricordandoli con la celebrazione della santa messa. Per ricordare quindi i carabinieri scomparsi la messa nella chiesa di San Francesco.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà