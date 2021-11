Grave incidente alle porte di Borgonovo, due feriti trasportati in ospedale

Grave incidente alle porte di Borgonovo poco dopo le 19 di martedì 9 novembre. Per cause da chiarire, due auto si sono scontrate nei pressi di un distributore. La donna alla guida di una Opel è rimasta incastrata tra le lamiere e per estrarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono gravi ed è stata condotta in ospedale a Piacenza dall’ambulanza. Seriamente ferito anche il conducente dell’Audi.

Sul posto anche la Croce Rossa, i carabinieri di Sarmato e Borgonovo. Per consentire i soccorsi e rilievi la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.