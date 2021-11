In marcia per la Croce Bianca: nonostante il meteo, raccolti mille euro

Oltre mille euro destinate alla Croce Bianca. È quanto è stato raccolto attraverso una camminata non competitiva e una cena organizzate dal circolo Anspi Maria Bambina e dall’associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi”. Sull’argine del Po sono stati circa sessanta i partecipanti alla camminata, realizzata con la collaborazione di Comune di Piacenza e Anpas, che ha previsto tre percorsi di diverse lunghezze: “Nonostante il meteo non particolarmente favorevole è andata benino – spiega l’organizzatore Umberto Venezia – certo ci fosse stato il sole avremmo avuto molti più iscritti. Ma ci accontentiamo, anche perchè già la scorsa settimana avevamo organizzato un evento, come circolo Anspi Maria Bambina, a cui hanno partecipato sessanta cittadini: complessivamente siamo riusciti a raccogliere 1080 euro che verranno devoluti alla Croce Bianca di Piacenza”.

