Piogge intense, caduta massi sulla Statale 45 dopo Marsaglia

In serata si è verificata una caduta di piccoli massi e ghiaia lungo la Statale 45 in Alta Val Trebbia, dopo Marsaglia, provenendo da Piacenza, poco prima del bivio per Pieve di Montarsolo. “Ogni volta che piove succede, purtroppo”, spiega il volontario di Croce Rossa Giacomo Capelli, che ha contattato i carabinieri e tolto il masso dalla strada. Nelle prossime ore continua la pioggia, per cui occorre prestate cautela.

