Centro Abi, Schlein in visita: “Bambini e anziani insieme, eccellenza da replicare”

“Un unicum nella nostra regione, da riproporre e replicare”. Così oggi, 16 novembre, la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein ha elogiato il centro Abi di Unicoop sul Facsal, che riunisce sotto lo stesso tetto bambini e anziani. “Una realtà stimolante, che educa le nuove generazioni a confrontarsi con le colonne delle comunità”.

Schlein è stata ospite di Unicoop in occasione delle celebrazioni per i 30 anni dalla firma italiana della Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento ha proposto una riflessione sul diritto alla diversità. Sono intervenuti anche la presidente della cooperativa Valentina Suzzani, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, il giornalista Giacomo Scaramuzza, ospite della casa di riposo sul Facsal, e Michela Tansini, referente dell’asilo nido.