“Esempio di integrità”: Alseno dedica a Silvio Novembre la sala consiliare

Stamattina, martedì 16 novembre, Alseno ha intitolato la sala consiliare al sottotenente della guardia di finanza Silvio Novembre. Nato ad Alseno il 12 luglio 1934 e scomparso nel 2019, Novembre ha interpretato al meglio i valori fondanti del Corpo, quali l’onestà, la tenacia e l’instancabile ricerca della legalità, onorando l’immagine della guardia di finanza e dando lustro alla comunità d’origine. Specializzatosi in materie tributarie, Novembre si è contraddistinto in diverse importanti indagini. Tra queste, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ha lavorato in prima linea nell’inchiesta sul crack finanziario della Banca Privata Italiana.

La cerimonia di intitolazione della sala consiliare si è tenuta nella sede del municipio del Comune di Alseno. Presenti il comandante generale della guardia di finanza -generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, il prefetto di Piacenza Daniela Lupo, il presidente della Provincia Patrizia Barbieri, il sindaco di Alseno Davide Zucchi, il direttore di Libertà Pietro Visconti e le massime autorità civili e militari del territorio. Madrina della cerimonia è stata la figlia di Silvio Novembre, Isabella.

“Novembre è stato un esempio di integrità e rettitudine – ha commentato il primo cittadino -. Un servitore dello Stato ancor prima della guardia di finanza. Ha dimostrato negli anni un coraggio, un rigore morale e uno spirito di sacrificio unici. Successivamente ha promosso l’importanza della legalità e dell’integrità morale nelle scuole e nella società civile. Per questo gli abbiamo dedicato la nostra sala consiliare”.