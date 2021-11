La biblioteca di Gazzola riapre dopo il restauro del palazzo municipale

La biblioteca comunale “M. T. Maestri Del Boca” di Gazzola torna alle sue attività dopo il restauro del palazzo municipale, che l’ha portata a trasferirsi nelle sale restaurate del piano terra.

Tra soffitti a cassettoni e antichi lampadari, si offrono ora diversi servizi oltre il semplice prestito dei libri; grazie ad un gruppo di volontari bibliotecari, infatti, gli spazi vengono utilizzati anche come aula studio e lettura per tre pomeriggi alla settimana: il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 19.

La biblioteca è ben fornita di rete internet Wi-Fi e la sua collezione viene periodicamente aggiornata: gli ultimi libri acquistati sono andati a rifornire la sezione dedicata ai ragazzi, che dispone di una narrativa ampia adatta a tutte le età. Vengono inoltre organizzati eventi come il torneo di burraco (il prossimo è previsto per domenica 12 dicembre, prenotazione obbligatoria) e, in collaborazione con la Polisportiva VII Castelli, è previsto un ciclo di incontri per il 2021 con lo storico e artista Mino Gatti (giovedì 18 novembre e giovedì 16 dicembre dalle ore 20.30, prenotazione obbligatoria).

Sempre in collaborazione con la Polisportiva VII Castelli il Comune di Gazzola si sta occupando anche di organizzare un innovativo doposcuola per i bambini della scuola primaria, negli stessi locali, al mercoledì pomeriggio. Ogni settimana, infatti, vengono svolti progetti con vari relatori legati al territorio, che sensibilizzano i più piccoli su diverse tematiche: sport, storia, orienteering, flora e fauna, pet therapy sono solo alcuni dei temi toccati durante questi incontri.