Castelvetro, 200 persone in quarantena nella scuola primaria: aule chiuse

A Castelvetro, nel corso dell’ultima settimana, sono emersi progressivamente una trentina di casi di positività al Covid che hanno interessato diverse classi della scuola primaria. Alla luce della particolare situazione, considerato la diffusione delle positività e il numero di studenti coinvolti, i professionisti dell’Igiene pubblica dell’Ausl di Piacenza hanno deciso di sospendere la frequenza in aula per tutte le classi, anche per gli alunni non ancora sottoposti a screening.

La misura precauzionale, tra isolamento e quarantena – come fa sapere l’Ausl di Piacenza, coinvolge complessivamente circa 200 tra studenti e personale scolastico.

Nel frattempo, si stanno completando i tamponi per le restanti classi non ancora sottoposte a screening. Il Dipartimento di salute pubblica dell’Ausl hanno richiesto anche una sanificazione dei locali e nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo nella struttura, con particolare riferimento ai locali di distribuzione dei pasti.

