A Bettola atmosfera natalizia, a dicembre tre domeniche con il mercatino

Tre domeniche bettolesi immersi nell’atmosfera natalizia. Le propone il Comune di Bettola con l’odv (organizzazione di volontariato) “I Barbari di Pradovera” e la collaborazione del circolo Anspi “Don Vincenzo Calda”. I Mercatini di Natale di Bettola si terranno nel borgo di San Bernardino, al di qua del ponte sul Nure, domenica 5, 12 e 19 dicembre dalle 10 alle 18.

Viale Europa e piazza Perestrello ospiteranno bancarelle di artigiani, creativi, hobbisti, produttori locali, e saranno proposti cioccolata calda e vin brulé, musica, luci natalizie, spettacoli per grandi e piccoli e la casetta di Babbo Natale oltre alla slitta trainata dai quad dei “Barbari”. Il programma dettagliato è in fase di definizione, ma tutto, osservano gli organizzatori, è organizzato secondo le normative, per dare un’occasione di festa e un’occasione di lavoro per i commercianti e gli esercizi pubblici della zona.