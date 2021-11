Dopo due anni di stop torna il “Mercato dei Vini” a Piacenza Expo: “Settore in crescita”

Sono almeno 25mila i visitatori attesi da sabato 27 a lunedì 29 novembre a Piacenza Expo per la decima edizione del “Mercato dei vini dei Vignaioli Indipendenti” che vedrà 674 vignaioli animare, per tre giorni, i padiglioni della fiera Assieme a loro ci saranno due rappresentanti dei vignaioli indipendenti francesi e altre tre delegazioni di produttori ospiti. Il mercato è ancora più atteso dopo lo stop forzato dal 2020. Sarà un momento di incontro per appassionati e operatori, un’occasione per scoprire da vicino il lavoro e i vini. Il tema di quest’anno sarà “FIVI Future- I Vignaioli coltivano la ricerca”, progetto strategico pluriennale lanciato dalla Federazione, articolato in numerose azioni che mettono al centro la sostenibilità ambientale e la tutela della biodiversità dei vigneti. Sarà un’edizione nella quale non mancheranno i momenti di confronto, a partire dall’assemblea di domenica 28 novembre dove Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, incontrerà gli associati della FIVI. Nella stessa occasione sarà consegnato il premio “Vignaiolo dell’anno”.

