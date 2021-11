Scontro sulla rampa di uscita della tangenziale, ferite due persone. Disagi al traffico

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 26 novembre sulla tangenziale di Piacenza all’altezza dell’uscita per Gossolengo. Il bilancio è di due feriti, in seguito alla sbandata di un’auto, condotta da un 80enne, che dopo aver urtato il guard rail ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con un mezzo che proveniva in senso contrario.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Croce rossa e i vigili del fuoco. Lo svincolo di uscita è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso, e il traffico ha subìto pesanti disagi. Le operazioni di ripristino della carreggiata son state effettuate da Sicurezza&Ambiente.