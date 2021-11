“Che Classe”, nuova classifica. Il tema è “Il tuo luogo preferito a Piacenza”

Nuova settimana di gioco per “Che Classe”, ma l’ultimo giorno si avvicina a grandi passi: l’8 dicembre “scoccherà la mezzanotte” per il nostro gioco, così come per Cenerentola.

Oggi la classifica aggiornata: attenzione perché la graduatoria è aggiornata ad alcuni giorni fa, e soprattutto non comprende ancora i punti bonus derivanti dagli elaborati del terzo tema. Ricordate bene che solo le prime 138 classi, quelle che avranno accumulato i punteggi più sostanziosi, riceveranno uno dei premi in palio.

Terminati i sogni di viaggi in terre lontane, misteriose, reali oppure immaginari, torniamo a casa: abbiamo pensato infatti di dedicare l’ultimo periodo del nostro gioco, della quinta edizione di Che Classe, proprio a Piacenza, la città che ospita tutte le scuole che partecipano al nostro gioco. Il tema per il quarto tema degli elaborati, da inviare all’indirizzo [email protected] entro le ore 23,59 dell’8 dicembre, è “Qual è il tuo luogo del cuore di Piacenza e provincia?”.

Per chi è già in odore di vittoria, può essere un buon momento per iniziare a sfogliare il catalogo dei premi disponibili per le classi vincitrici.dove potrete visionare tutti i premi e i kit a disposizione, con il proprio valore.

CLASSIFICA 29 NOVEMBRE 2021