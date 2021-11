San Nicolò, camion in fiamme lungo la via Emilia. Vigili del fuoco sul posto, traffico in tilt

All’alba di questa mattina, martedì 30 novembre, un camion è stato divorato dalle fiamme lungo via Emilia Pavese a San Nicolò. L’episodio, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco subito intervenuti sul posto, è avvenuto nella zona industriale, nei pressi di un distributore di benzina. Il conducente del mezzo è stato condotto in via precauzionale al Pronto soccorso di Piacenza dalla Croce Rossa di San Nicolò. Sul posto anche i carabinieri di Castel San Giovanni assieme agli agenti della polizia locale Unione Bassa Val trebbia Val Luretta. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, pesanti i disagi alla circolazione.

