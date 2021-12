“Che Classe”, nuova classifica. Il tema è “Il tuo luogo preferito a Piacenza”

Inizia il contro alla rovescia per la quinta edizione di Che Classe: manca infatti solo una settimana alla fine del gioco, o per meglio dire, alla fine della possibilità di votare e sostenere la vostra classe preferita!

Ancora per oggi, domenica e mercoledì prossimo, sarà davvero molto utile recarsi al Centro Commerciale Gotico: in galleria vi aspetta il codice bonus che trasforma ogni vostro voto giornaliero, normalmente da 1 solo punto, in un “super voto” da 4 punti!

E intanto oggi nuova classifica, finalmente completa dei punti guadagnati dalle classi che hanno inviato gli elaborati relativi al terzo tema!

Ma avete infatti ancora un tema da sviluppare: i vostri elaborati dovranno a rispondere alla domanda “Qual è il tuo luogo del cuore di Piacenza e provincia?”. Ognuno degli elaborati che invierete avrà un valore di 5 punti, e potrete guadagnarne fino a 50, anche stavolta.

Il tutto a patto che i vostri elaborati vengano inviati all’indirizzo [email protected] entro le ore 23.59 di mercoledì 8 dicembre, l’ultimo giorno utile anche per esprimere il vostro voto online. Eventuali elaborati inviati successivamente non saranno ritenuti validi.

CHE CLASSE – CLASSIFICA 1 DICEMBRE 2021