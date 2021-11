Tragedia in A1, nello scontro tra quattro tir muore camionista piacentino

Tragedia sull’Autostrada del Sole dove un camionista piacentino ha perso la vita. E’ successo nella mattinata di martedì 30 novembre all’altezza di Calenzano, in provincia di Firenze. Per cause in corso di accertamento, quattro camion sono stati coinvolti in un tamponamento e l’autista di un mezzo pesante è morto nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico per tutta la giornata.

Il camionista piacentino Fabrizio Belforti di 58 anni viveva a Cadeo e lavorava per la ditta Franzini di Vernasca. Lascia la moglie e il figlio.