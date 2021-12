Il volontariato secondo i giovani, l’ambiente, la parità di genere. Stasera Nel Mirino

In occasione della 36esima Giornata Internazionale del Volontariato, che ricorre il 5 dicembre, la nuova puntata di “Nel Mirino” affronterà il tema dal punto di vista dei giovani, dell’ambiente e della parità di genere. Il programma andrà in onda su Telelibertà venerdì alle ore 21: il direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi ne parlerà con Giovanni Buttafava di CRI, Alfiere della Repubblica che verrà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 14 dicembre, Laura Bocciarelli, vicepresidente CSV Emilia, Paolo Lega di Avè e Legambiente, Francesca Molinari di Gasb, Giulio Taroni di Diciottotrenta, Costanza De Poli del Movimento Fridays for Future e Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Le repliche di “Nel Mirino” sono in programma sabato alle ore 9 e 17 e domenica alle 17, sempre sul canale 98 del digitale terrestre.

