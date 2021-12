Decorazioni e addobbi per Casa di Iris: inaugurato il negozio di Natale

Decorazioni natalizie, addobbi, borse fatte a mano. Sono gli oggetti realizzati dai volontari di Casa di Iris e che da oggi, 4 dicembre, sono disponibili nel punto vendita temporaneo natalizio inaugurato in via Felice Frasi, 16 a Piacenza. Il ricavato delle vendite sarà devoluto per la gestione degli Hospice. Si punta ancora sulla generosità dei piacentini. L’anno scorso, in un mese, erano stati raccolti 10mila euro. Il negozio resterà aperto da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Venerdì e sabato dalle 9.00 alle 19.00 e domenica/festivi dalle 10.00 alle 19.00. Sarà possibile acquistare anche la ciambella di Natale realizzata dalla pasticceria Groppi. Il ricavato sarà sempre destinato a Casa di Iris.

