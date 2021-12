Le felpe di Libertà a favore degli Hospice hanno già raccolto quasi 15mila euro

Non siamo ancora a Santa Lucia e la “strenna benefica” ideata dall’Editoriale Libertà in collaborazione con gli imprenditori Giordano Maioli e Valter Bulla ha già raccolto quasi 15mila euro da destinare ai due Hospice della provincia: la Casa di Iris di Piacenza e l’Hospice di Borgonovo.

La felpa con il profilo del cavallo del Mochi e il logo di Libertà – entrambi simboli della piacentinità – ha riscosso un successo di pubblico quasi senza precedenti. Ben trecento capi sono stati venduti in pochi giorni. Ieri pomeriggio una nuova fornitura di altre 140 felpe è stata messa in commercio grazie agli store di Bulla e a quello online di Libertà. La novità dell’ultima ora è che e felpe sono disponibili anche nelle misure per i bambini, oltre alle tradizionali degli adulti (S, M, L, XL, 2XL, 3XL).