Mercatini, spettacoli e vin brulé a Fiorenzuola, “per un Natale in serenità”

Dai mercatini agli spettacoli itineranti, dalla musica alle tradizionali bancarelle di caldarroste e vin brulé: quello che si aprirà ufficialmente a Fiorenzuola d’Arda il 4 dicembre con l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Caduti (appuntamento alle 16) è un Natale all’insegna della speranza e della voglia di lasciarsi alle spalle gli strascichi di un periodo buio per tutta la comunità piacentina.

Dunque niente di meglio che l’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale l’8 dicembre (alle 16 in piazza Molinari) e la magia della mostra dei presepi (inaugurazione alle 16, lo stesso giorno, nella chiesa della Natività in via Liberazione) per scaldarsi il cuore in previsione degli altri appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale, dall’associazione “Vetrine in Centro Storico” ed, ovviamente, dalla Pro Loco Fiorenzuola, che proprio l’8 Dicembre alle 15,30 presso il Teatro Verdi presenterà il “Lunari” del 2022, ovvero il tradizionale calendario per l’anno venturo.

Nei fine settimana dell’11 e del 12 dicembre e in quello del 18 e del 19 dicembre il centro storico si animerà con i mercatini di Natale (dalle 9 alle 19) e con i giri in trenino per i più piccoli mentre gli adulti potranno gustare un bicchiere di vin brulé e le caldarroste che saranno distribuite dalle 10 in piazza Molinari grazie alla Pro Loco (organizzatrice anche del tradizionale trenino).

Nelle stesse date sono previste anche varie animazioni nel cuore della città. Sabato 11 ci sarà la sfilata della Large Street Band e il Microcirco (dalle ore 15) mentre domenica 12 si terranno l’animazione itinerante degli Amici del Conte (dalle ore 15) e le Fontane danzanti (dalle ore 18 in piazza Molinari).

Sabato 18 e domenica 19 il Microcirco torna a calcare le vie del centro (partenza alle 15) mentre il giorno 19 alle 18.30 sarà possibile assistere alla magia della cascata di fuoco dalla torre campanaria di piazza Molinari, quest’anno in una versione speciale.

Si passa poi alla notte della Vigilia: venerdì 24 dicembre dopo la Santa Messa di mezzanotte ci sarà lo scambio degli auguri in piazza, con un bicchiere di vin brulè per tutti per brindare in compagnia.

A chiudere le feste, anche in questo caso come da tradizione, sarà l’arrivo della Befana che giovedì 6 gennaio alle 16, grazie alla sezione CAI di Piacenza, scenderà dalla torre civica di piazza Molinari per salutare i bambini nella speranza di un 2022 sereno e felice a tutte le famiglie.

