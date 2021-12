Biblioteca di Travo, a Natale un libro in regalo a ogni studente del paese

Un libro per Natale. Ecco il regalo che l’amministrazione comunale di Travo ha deciso di fare a tutti i suoi ragazzi che frequentano le scuole del paese, dall’asilo nido fino alle medie. La biblioteca “Pietro Agnelli” – gestita dalla cooperativa Educarte – ha già selezionato i volumi che saranno regalati alle bambine e ai bambini delle scuole, a seconda delle loro età ed interessi. Si va dai libri adatti ai più piccoli fino ai classici della letteratura e approfondimenti sul mondo insidioso della comunicazione digitale per i più grandicelli. “Siamo convinti che la lettura sia molto importante per la crescita personale e culturale di ogni bambino e ragazzo” conferma l’assessore comunale Roberta Valla.

Proprio dal punto di vista dell’investimento culturale che l’amministrazione di Travo ha fatto tramite la sua biblioteca, c’è la riconferma del progetto “A scuola di legalità” contro le mafie mentre il prossimo 17 dicembre spazio alle letture animate per i bambini dai 3 ai 7 anni con la tecnica del “kamishibai”, l’antico teatro giapponese con le sue bellissime tavole illustrate.