Covid, il medico e artista Lino Budano muore un mese dopo la moglie. Entrambi vaccinati

Ieri è morto Lino Budano, 69 anni, medico di medicina generale e artista molto conosciuto. A metà novembre era mancata la moglie Tamara Chiesi, di un anno più giovane. Si erano ammalati di Covid ed erano stati ricoverati all’ospedale perché il virus, per entrambi, si era manifestato in una forma grave.

Hanno lottato, ma la malattia ha avuto il sopravvento. Il vaccino, nel

loro caso, non è bastato a difenderli.

La coppia lascia la figlia Veronica e il nipote Jacopo.

Al lutto dei familiari si aggiunge il dolore del mondo artistico piacentino che ha perso un compagno di strada acuto e anticonvenzionale.

IL SERVIZIO COMPLETO DI PAOLO MARINO SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA