Dal forno parte un incendio, i vigili del fuoco evitano l’esplosione della caldaia

Si surriscalda il forno della cucina e le fiamme rischiano di intaccare una caldaia, provocando un’esplosione. È stato solo grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni se a Piacenza, in via Capra, un incendio domestico non si è trasformato in una tragedia.

L’incendio si è sviluppato poco prima delle 18 quando una donna anziana si è accorta che dal forno provenivano fiamme che avevano intaccato anche un mobile, causando un fumo denso. Subito ha chiamato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Castello che hanno chiuso temporaneamente al traffico via Capra per consentire i soccorsi in sicurezza. La situazione è stata particolarmente delicata poiché l’incendio – scaturito verosimilmente da un surriscaldamento di un forno ad incasso – si è propagato ad un mobile, intaccando anche una lavastoviglie e infine ha rischiato di incendiare una caldaia. La caldaia, per fortuna, nonostante le fiamme ha “tenuto” fino all’arrivo del tecnico del gas che ha così interrotto l’erogazione ed evitato conseguenze ben peggiori. L’anziana donna non è fortunatamente rimasta ferita.