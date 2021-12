Spaventoso incendio in una stalla a Borghetto, morti 40 vitelli

Oltre quaranta vitelli morti, tra il calore delle fiamme e il crollo della struttura nella quale erano ricoverati. Si è trasformato in una vera strage l’incendio che si è sviluppato oggi pomeriggio in un’azienda agricola a Borghetto, a due passi dal torrente Nure: lì una vitellaia che custodiva circa una cinquantina di giovani capi di bestiame è andata completamente in fumo e solo grazie all’intervento disperato degli addetti dell’azienda si è potuto mettere in salvo alcuni animali.

Ad accorgersi che qualcosa non andava alla vitellaia sono stati una donna che abita in azienda e, contemporaneamente, una pattuglia della Polizia Stradale che transitava in quel momento lungo la vicina autostrada A1: entrambi hanno notato un denso fumo nero levarsi sul retro dell’azienda che col passare del tempo si è fatto sempre più grande e visibile anche dalla lunga distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e del distaccamento di Fiorenzuola con quattro mezzi che sono rimasti impegnati sul posto per l’intera giornata, per circa sei ore. Si suppone che l’incendio si sia sviluppato da una delle lampade utilizzate per riscaldare i vitelli nella stagione invernale: l’unica fonte di calore accesa in quel momento. Non risulterebbero infatti tracce di corti circuiti all’impianto elettrico né atti dolosi. Le cause sono però ancora in fase di accertamento.