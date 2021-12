Appello sui social: “Mia figlia ha perso il cellulare dono del 18esimo”. Ritrovato

Diciottenne smarrisce il prezioso smartphone di ultima generazione, la mamma lancia un appello su Facebook e il cellulare viene ritrovato.

E’ una storia a lieto fine quella andata in scena sul gruppo Facebook “Sei di Piacenza se..” dove una donna ha pubblicato un post che iniziava così: “So che sarà inutile ma chiedo a chi lo avesse trovato di restituirlo!”. La figlia aveva smarrito a Piacenza il telefonino che le era stato donato per il 18esimo compleanno e così la madre si è rivolta agli internauti che si sono dati da fare per fornire consigli in merito al blocco del telefono e alle ricerche. Il giorno successivo la donna ha fatto sapere al popolo social che il telefono è stato consegnato alla caserma dei carabinieri di via Beverora.

