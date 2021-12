“Un esempio durante la pandemia”, Buttafava premiato da Mattarella

Giovanni Buttafava, 17enne piacentino, volontario della Croce Rossa, ha ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”.

La cerimonia si è svolta stamattina, 14 dicembre, in Quirinale a Roma. Mattarella, ha conferito complessivamente 30 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che nel 2021 “si sono distinti per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia.

Il giovane Buttafava ha svolto un ruolo di coordinamento nel progetto “Il tempo della gentilezza”, promosso dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comune di Piacenza. Con professionalità e dedizione, ha consentito a più di cento volontari di prestare servizio nella consegna a domicilio della spesa e dei farmaci a quanti non potevano provvedere autonomamente.