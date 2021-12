Incendio nella notte in un appartamento di via Faustini, proprietario intossicato

Incendio a mezzanotte di mercoledì 15 dicembre in via Faustini a Piacenza. Le fiamme sono divampate in un’abitazione e i vicini allarmati dal fumo hanno chiamato i vigili del fuoco.

L’incendio ha provocato un’intossicazione lieve per il proprietario di casa trasportato in ospedale con l’ambulanza dai soccorritori del 118.

All’origine del rogo non si esclude che possa esserci il malfunzionamento di una stufetta elettrica. Al momento l’appartamento è giudicato non agibile. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti polizia e carabinieri.