Borgonovo, in via Rosselli si torna a giocare a palla. Divieto revocato

In via Rosselli si può di nuovo giocare a palla. Il divieto, imposto tra mille polemiche, nel 2017 di giocare a palla in un’area verde di Borgonovo è stato abolito. Il consiglio comunale ha approvato un atto di indirizzo presentato da Guido Guasconi per revocare quello che il consigliere ha giudicato “una vergogna”. Di diverso avviso l’ex sindaco Pietro Mazzocchi che quel divieto lo introdusse: “ricevemmo la lettera di un legale per i fastidi causati a un privato dai ragazzi che giocavano”. Attorno a quell’area, ricordiamo, si erano scatenate polemiche furibonde quando l’allora amministrazione comunale aveva introdotto quel divieto per andare incontro ai cittadini che lamentavano il disturbo della propria quiete.

