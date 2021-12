Studenti del Volta generosi: 38 “scatole di Natale” per famiglie in difficoltà

Sono 38 le “scatole di natale” che gli studenti del polo superiore Volta della Val Tidone hanno confezionato per altrettante famiglie bisognose. Le scatole, contenenti piccoli oggetti di uso quotidiano, sono state consegnate all’amministrazione comunale di Borgonovo che ora le farà avere alle famiglie in difficoltà. Gli oggetti sono stati suddivisi a seconda che si tratti di beni utili a bambini, anziani, ragazzi, famiglie. In questo modo le assistenti sociali potranno recapitare le scatole più adatte a ogni destinatario.

