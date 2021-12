Le “scatole di Natale” prendono piede. Ora adottate dagli studenti del Volta

Si chiama “Le scatole di Natale del Volta” ed è una raccolta di regali per i più bisognosi che i circa 300 studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnico Tecnologico di Borgonovo hanno avviato classe per classe. L’idea è semplice ed è stata mutuata da un’iniziativa analoga nata a Gragnano. In ognuna delle 15 classi del Volta di Borgonovo viene posizionata una grossa scatola. Nelle quindici scatole gli studenti potranno portare oggetti a loro piacimento come abiti, creme, profumi, scarpe, cibo. L’idea è cioè di fare un vero e proprio regalo, ognuno a seconda delle proprie possibilità, a favore di chi non può permetterselo. Le scatole saranno incartate come veri e propri pacchi dono e saranno consegnate alla sindaca Monica Patelli che li destinerà ai servizi sociali.

