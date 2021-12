Il direttore di Coldiretti Roberto Gallizioli in visita a Libertà

Il direttore di Coldiretti Roberto Gallizioli è stato ricevuto nella sede di Libertà in via Benedettine. Gallizioli, accolto dai direttori Pietro Visconti del quotidiano Libertà, Nicoletta Bracchi alla guida di Telelibertà e liberta.it e Riccardo Delfanti di Altrimedia, ha visitato e ammirato la storica sede e il Museo della stampa. Per Gallizioli, accompagnato da Alessandra Lucchini e da Matilde Garetti dell’ufficio stampa di Coldiretti Piacenza, è stata l’occasione anche per affrontare temi e obiettivi dell’agricoltura piacentina.

“Fondamentale- ha dichiarato il direttore – il dialogo con i nostri associati. Abbiamo una forte vocazione agricola da tutelare e valorizzare, con l’attività sindacale ma anche con servizi di assistenza e consulenza alle imprese sempre più efficienti e dinamici, senza dimenticare il rapporto con il consumatore, al quale comunicare l’alta qualità delle produzioni tipiche piacentine”.