Coldiretti: “Ultima chiamata per dichiarazione dei redditi, scadenza il 30 settembre”

Restano poche settimane per presentare la dichiarazione dei redditi Modello 730, con la scadenza fissata al 30 settembre. Lo ricorda Coldiretti Piacenza, che offre assistenza ai contribuenti tramite i suoi uffici dislocati su tutto il territorio provinciale: “Invitiamo tutti a contattarci quanto prima per presentare la dichiarazione, non solo nei casi in cui sia obbligatorio per evitare sanzioni, ma anche per non perdere eventuali agevolazioni o rimborsi di cui molti contribuenti non sono a conoscenza”, spiega Adriano Fortinelli, coordinatore dei Servizi Caf.

Tra le novità di quest’anno, si segnala che a partire dall’anno d’imposta 2023, le detrazioni per figli a carico sono previste solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli minorenni e le maggiorazioni per i figli disabili, tali detrazioni sono state sostituite dall’Assegno Unico. Inoltre, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione del 19% dall’imposta lorda è concessa solo se l’onere è sostenuto tramite versamento bancario, postale o altri metodi di pagamento tracciabili. Questa disposizione non si applica alle spese mediche o sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Gli uffici di Coldiretti Piacenza sono impegnati in un’intensa attività di assistenza, offrendo supporto nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, modelli Isee, modello redditi e calcolo dell’Imu. L’obiettivo è assistere i contribuenti, compresi i più ritardatari, in modo semplice e sicuro, garantendo un servizio professionale e qualificato.

L’invito per i contribuenti è di rivolgersi quanto prima a uno dei dieci uffici di Coldiretti Piacenza, tra cui la sede provinciale situata presso il Palazzo dell’Agricoltura in via Colombo 35, per fissare un appuntamento o ottenere maggiori informazioni.