Peste suina, Coldiretti e Confagricoltura: “Aziende in ginocchio”

Focolai di peste suina in provincia di Piacenza, la situazione preoccupa le associazioni di categoria come Coldiretti e Confagricoltura.

peste suina a piacenza: posizione di coldiretti

Da tempo, ribadisce Coldiretti, stiamo denunciando una situazione di grave pericolo per le nostre aziende. Serve aumentare gli investimenti finalizzati a garantire una maggiore biosicurezza negli allevamenti. Interventi necessari per scongiurare quello che sta accadendo, ovvero l’abbattimento insensato di centinaia di animali sani perché si è trovato un cinghiale infetto a qualche chilometro di distanza. Per questo, prosegue Coldiretti, nell’ultimo mese oltre 50mila agricoltori si sono mobilitati per chiedere alle Regioni dei piani di intervento straordinario per il contenimento della fauna selvatica incontrollata, che oggi vede 2,3 milioni di cinghiali assediare le campagne e le città, con gravi danni per gli agricoltori, per i cittadini e per gli automobilisti. Serve ora intervenire con urgenza con un piano di contenimento dettagliato.

Interventi, conclude Coldiretti, “che se non tempestivi rischiano che la Psa si diffonda in maniera ancora più capillare mettendo in ginocchio un comparto chiave del nostro agroalimentare come quello suinicolo, già sofferente per gli indennizzi ancora non arrivati e con la necessità di avere le risorse necessarie a coprire i danni subiti con i blocchi sanitari”

PESTE SUINA A PIACENZA: La Posizione di Confagricoltura

Confagricoltura, rappresentata dal presidente di Confagricoltura Piacenza, Filippo Gasparini, esprime una posizione critica nei confronti della gestione attuale della crisi. Gasparini lamenta che le denunce della presenza di cinghiali in aree non vocate e i rischi per la sanità pubblica e ambientale non sono state ascoltate per anni.

“Sono almeno dieci anni che denunciamo la presenza dei cinghiali in zone non vocate,” afferma Gasparini. “E ora siamo qui, con la Psa che è entrata negli allevamenti.”

Confagricoltura sottolinea come il commissario straordinario alla Psa abbia abbandonato il suo incarico, lasciando una situazione ancora più complicata. Gasparini critica l’approccio tardivo e inefficace alla gestione della popolazione di cinghiali, suggerendo che un piano di depopolamento più radicale avrebbe potuto prevenire l’attuale crisi.

“I cinghiali stanno morendo di peste,” incalza Gasparini. “Ma purtroppo muoiono in malo modo, soffrendo e infettando l’ambiente.”

Giovanna Parmigiani, allevatrice suinicola e presidente della sezione di prodotto a livello nazionale per Confagricoltura, aggiunge che gli abbattimenti di suini negli allevamenti sono in aumento, nonostante le elevate misure di biosicurezza implementate. Questo dimostra che senza un controllo efficace della fauna selvatica, gli sforzi di biosicurezza negli allevamenti risultano inefficaci. “Possiamo fare tutti gli investimenti che vogliamo,” afferma Parmigiani, “ma se la carica degli animali infetti fuori è troppo elevata, diventa comunque una lotta inefficace.”

Confagricoltura Piacenza conclude con un appello per una gestione più ragionevole e mirata della crisi, auspicando la nomina di un commissario esperto che conosca bene il territorio e le necessità locali. Gasparini sottolinea l’importanza di proteggere gli allevamenti come primo passo per tutelare i cittadini e i consumatori.

“Il sistema è troppo ripiegato sulla colpevolizzazione dell’allevamento,” conclude Gasparini. “L’obiettivo della tutela del cittadino e del consumatore non si raggiunge se non si parte dalla tutela degli allevamenti.”