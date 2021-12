Furto notturno alla farmacia di via Calciati: fermati e denunciati due minorenni

Furto nella notte fra venerdì e sabato alla farmacia di via Calciati. Due ladri sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale dopo aver forzato la porta ed hanno arraffato il fondo cassa. Subito dopo sono fuggiti. Qualcosa però non ha funzionato e sul posto sono accorsi i Metronotte Piacenza con una pattuglia, che grazie ad un rapidissimo intervento è riuscita a fermare uno dei malfattori.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del Radiomobile che hanno identificato il fermato per un nordafricano diciassettenne. Successive indagini dei militari dell’Arma hanno consentito di identificare anche l’altro complice, anch’egli un nordafricano diciassettenne. I due in caserma sono stati così interrogati e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati al tribunale dei minori di Bologna per furto.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà