Regali da tutta Italia per gli ospiti della residenza anziani di Vernasca

Di solito sono i bambini a scrivere la letterina a Babbo Natale, ma questa volta a chiedere un regalo sono stati alcuni anziani della Cra (Casa residenza anziani) di Vernasca. La struttura, per il secondo anno di fila, ha aderito all’iniziativa promossa dalla onlus “Un sorriso in più”. Gli anziani, che nell’ultima età della vita tornano un po’ bambini, esprimono il desiderio di un dono e a rispondere all’appello, tramite una piattaforma on line, sono dei giovani di tutta Italia ribattezzati “nipoti di Babbo Natale”.

Le persone, dopo aver scelto il desiderio da esaudire e acquistato il regalo, lo accompagnano con un messaggio, un augurio che viene recapitato all’anziano. E poi, grazie ai mezzi tecnologici, c’è anche un incontro in videochiamata. “Si creano relazioni significative, anche se a distanza”, spiega l’animatrice della Cra Simona Maini che ha concordato questo progetto insieme alla direttrice Monica Ronchini.

