Pubblica assistenza di Travo: oltre 200mila chilometri nel 2021. Aperto il tesseramento

Oltre 500 accompagnamenti di cittadini privati, disabili, non autosufficienti, anziani o soggetti con fragilità sociosanitarie verso i presidi ospedalieri e studi medici per terapie, visite o esami clinici. Circa 400 servizi per i dializzati, un migliaio di trasporti inter-ospedalieri in convenzione e quasi 400 interventi di emergenza del 118. Ecco riassunta in numeri l’attività della Pubblica assistenza di Travo nell’ultimo anno. L’associazione della val Trebbua ha dato il via alla campagna di tesseramento per il 2022.

In questi giorni il pesidente Fiorenzo Bonetti ha inviato una lettera a tutti i volontari per ringraziarli dell’impegno straordinario profuso in questo 2021, ricordando i dati del lavoro effettuato, tra cui le 25 giornate a Bologna e Piacenza per dare supporto a realtà in difficoltà per l’emergenza pandemica e la decina di coperture straordinarie di turni notturni per far fronte alla sospensione del servizio di emergenza a Rivergaro, in aggiunta alla copertura in convenzione con il 118 tutti i giorni dalle 8 alle 20 e la notte del sabato.

PROTEZIONE CIVILE – Infine, novità importante di quest’anno è stata la formazione in tema di protezione civile di un gruppo di volontari della Pubblica travese, che oggi può contare su una trentina di operatori di protezione civile pronti a intervenire su scenari comunali, regionali e nazionali.

OLTRE 200.000 KM PERCORSI – Complessivamente i mezzi dell’associazione hanno percorso più di 200mila chilometri con un aumento di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. Non a caso nel 2021 è stata acquistata e inaugurata una nuova ambulanza: sempre maggiori infatti appaiono le necessità di un territorio caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione e da una presenza turistica estiva davvero importante.