Anziana si sente male, ma la neve blocca l’ambulanza: i soccorritori arrivano a piedi

Soccorso avventuroso in località Altarelli di Bobbio, sul crinale tra la val Trebbia e la val Tidone. Nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, la Pubblica assistenza di Travo e il 118 sono intervenuti per raggiungere un’anziana di novant’anni con crisi respiratoria. I mezzi 4×4 non sono stati sufficienti ad attraversare le strade sommerse di neve per recarsi nell’abitazione della pensionata. A un certo, la salita ripida e ghiacciata ha bloccato l’ambulanza. I soccorritori, quindi, hanno proseguito a piedi: la paziente è stata caricata su una sedia a rotelle e portata fino all’ambulanza. Ora si trova in ospedale a Bobbio.

